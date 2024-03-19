لا أفضله.. إبراهيم عيسى: لو عرضوا عليا مناظرة مع عبدالله رشدي هرفض

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أنه لم يعرض أحد عليه مناظرات وإذا تم عرض المناظرات عليه فسوف يرفض، فهو لم يرغب في المناظرة أمام أحد وليس أمام عبد الله رشدي فقط.



وأردف عيسي خلال لقائه ببرنامج أسرار، المذاع على قناتي النهار والمحور، والذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، انه طالما يعطي الأعلامي رأيه فكأنه يناظر ويناقش الفكر الآخر.

عيسي: هذا امر لا احبه ولا افضله ولا اري نفسي فيه

وأكد الكاتب الصحفي أن عرض الأفكار لا تحتاج الى مناظرة ولكنها تناقش الأفكار سويا وليس عرضها، ولكن المناظرات في الغالب تتحول الى منابذات ومعارك قائلة:" هذا امر لا احبه ولا افضله ولا اري نفسي فيه ولكنه ليس غرور".

واختتم :" هشكر عبد الله رشدي على العرض الكريم بالمناظرة ولكني هرفض".