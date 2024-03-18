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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: أنا راجل ليبرالي ومقولتش حاجة عن الإسراء والمعراج غلط

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي

رد  الإعلامي إبراهيم عيسى على سؤال الإعلامية أميرة بدر بشأن حملته الذي شنها على رحلة الإسراء والمعراج قائلا :" أنا لن اتراجع عنها، بل خرجت لاثبتها وادافع عنها، فما الذي قلته عن الإسراء والمعراج إلا ما قيل في كتب التاريخ ومراجع وتفاسير القرأن".

الأسراء مختلفا عليه فيما يخص هل كان بالروح وبالجسد

الصحابة اختلفوا فى الأسراء والمعراج

وأوضح عيسي خلال لقائه ببرنامج أسرار، المذاع على قناتي النهار والمحور، تقديم الإعلامية أميرة بدر، أنه يقرأ للجمهور من قلب التفاسير ، قائلا:" الإسراء مختلفا عليه فيما يخص هل كان بالروح وبالجسد، مؤكدا:" هذا كلام يختلف فيع الصحابة أنفسهم، فلا جديد قلته".


واكد إبراهيم عيسي :" الناس مصرين على فهمهم الخطأ ".

واضاف عيسي انه كان رئيس نادي الفكري الناصري بجامعة القاهرة ونائب رئيس إتحاد الناصري فى جامعات مصر، ولكنه تراجع عن الناصرية تماما واصبح ضدها كليا، مشددا على  وجوب التفرقة الحقيقية بين الناصرية وعبد الناصر، فالرئيس جمال عبد الناصر زعامة تاريخية عظيمة ولها إيجابيتها الهائلة والكبيرة ولها أخطائها ايضا الهائلة.

أنا راجل ليبرالي

وصرح عيسي ببرنامج أسرار: “إنني راجل ليبرالي”، مؤكدا :" اذا لما تكن ناصري في شبابك فانت بلا قلب،  ولكنك اذا كنت ناصريا في سن الأربعين فيؤسفني اقول أنك بلا عقل،  مع احترامي لكل احبائي وكل أصدقائي من الناصريين".

رحلة الإسراء المعراج زعامة تاريخية عظيمة الرئيس جمال عبد الناصر أنا راجل ليبرالي

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