إبراهيم عيسى: الإصلاح الديني جوهر الاستقرار السياسي.. وعلاقتي بربنا أمر يخصني

خصص برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، حلقة خاصة مع الكاتب إبراهيم عيسى.. اليكم أبرز التصريحات:

إبراهيم عيسى: الإصلاح الديني جوهر الاستقرار السياسي

علق الكاتب إبراهيم عيسى على موضوع تجديد الخطاب الديني قائلًا: "اللي حاصل دلوقتي هو تجميد الخطاب الديني مش تجديده، لأن في أطراف هائلة بما فيها الدولة لأن السعي نحو التجديد بيتم التعامل معاه في أضيق الحدود لأنها تثير في المجتمع جدلًا.

إبراهيم عيسى: مبارك عزاني في والدي.. ونظرتي للمعارضة في عهده لم تتغير

علق الكاتب إبراهيم عيسى على علاقته بأسرة مبارك قائلًا: "كان فيه علاقة طيبة بالأستاذ علاء مبارك لان حصل في حياتنا واقعة مؤسفة مشتركة، لأني فقدت ابن أول، ولما السيد علاء مبارك فقد ابنه

إبراهيم عيسى: علاقتي بربنا أمر يخصني.. أنا مسلم معتزلي العقيدة حنفي الفقه

علق الكاتب إبراهيم عيسى على علاقته بالدين قائلًا: "انا مطالب اني ادافع عن نفسي وعن ديني انتوا مالكوا لا يخصكم، ميولي ملهاش علاقة بالدين، انا مسلم معتزلي العقيدة حنفي الفقه

إبراهيم عيسى: ضد عودة أسلمة السياسة.. الدين لله والوطن للجميع

علق الكاتب إبراهيم عيسى على عودة الأخوان مرة أخرى قائلًا: "ضد عودتهم السياسية مرة اخرى بأي شكل وضد عودة أسلمة السياسة كما قال الراحل السادات لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين الدين لله والوطن للجميع".