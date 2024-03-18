إبراهيم عيسى: ضد عودة أسلمة السياسة.. الدين لله والوطن للجميع

علق الكاتب إبراهيم عيسى على عودة الأخوان مرة أخرى قائلًا: "ضد عودتهم السياسية مرة اخرى بأي شكل وضد عودة أسلمة السياسة كما قال الراحل السادات لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين الدين لله والوطن للجميع".

وقال إبراهيم عيسى خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "لم أرفض مناظرة مع عبدالله رشدي، لم يعرضوا عليا ولو عُرض لرفضت، لأن المناظرات في واقعنا العربي صعبة للغاية ومطلوب انها تكون مباريات ملاكمة واستفزاز وتحريض للمشاعر، ومطلوب منها اي حاجة الا عرض الأفكار، لأنه لو كان الغرض هو الوصول للحقيقة فلابد من المناقشة لكنها تتحول لـ معارك ومنابذات، وانا ضد الفكرة مش الأشخاص، ولو اوصف نفسي بكلمة كنت بقولها زمان، أنا إبراهيم أخو منى".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.