إبراهيم عيسي عن حياته: مهدد بالقتل بسبب آرائي وأختي منتقبة .. فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، أسرار عن حياته الشخصية و عائلته وعلاقته بشقيقته .

وقال إبراهيم عيسى، أن والده كان أزهريا متنورا وكان يشبه والده فى الكثير من الآراء ، وانه كان ازهريا و كان يعمل معلم للغة العربية .

وتحدث إبراهيم عيسى عن والدته قائلا:" أثرت فيا ولسه متعلق بيها ومريت بفترة من الألم والاكتئاب والإحباط بعد وفاتها".



و تابع إبراهيم عيسى عن شقيقته أنها منتقبة و انه يحبها حبا كثيرا، رغم موقفه من النقاب قائلا “ أن النقاب لم يذكر فى الدين ” .



و في الفيديو التالي نكشف أسرار عن أسرة إبراهيم عيسي و أسباب تهديده الدائم بالقتل و تعلقه بوالدته و علاقة والده بها .…