إبراهيم عيسي عن حياته: مهدد بالقتل بسبب آرائي وأختي منتقبة .. فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، أسرار عن حياته الشخصية و عائلته وعلاقته بشقيقته .
وقال إبراهيم عيسى، أن والده كان أزهريا متنورا وكان يشبه والده فى الكثير من الآراء ، وانه كان ازهريا و كان يعمل معلم للغة العربية .
وتحدث إبراهيم عيسى عن والدته قائلا:" أثرت فيا ولسه متعلق بيها ومريت بفترة من الألم والاكتئاب والإحباط بعد وفاتها".
و تابع إبراهيم عيسى عن شقيقته أنها منتقبة و انه يحبها حبا كثيرا، رغم موقفه من النقاب قائلا “ أن النقاب لم يذكر فى الدين ” .
و في الفيديو التالي نكشف أسرار عن أسرة إبراهيم عيسي و أسباب تهديده الدائم بالقتل و تعلقه بوالدته و علاقة والده بها .…