عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: مبارك عزاني في والدي.. ونظرتي للمعارضة في عهده لم تتغير

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

علق الكاتب إبراهيم عيسى على علاقته بأسرة مبارك قائلًا: "كان فيه علاقة طيبة بالأستاذ علاء مبارك لان حصل في حياتنا واقعة مؤسفة مشتركة، لأني فقدت ابن أول، ولما السيد علاء مبارك فقد ابنه، كان فيه حالة من التضامن والتعاطف الإنساني، وهو تعامل فيها برقة شديدة، وكتبت رثاء، والي جرب الفقد اكيد هيحس، وبعد شهادة استمارة السبع ساعات في قضية الرئيس مبارك، التقيت بالرئيس داخل القفص وصافحته.

وقال إبراهيم عيسى خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شعرت أثناء حكم مبارك كروائي أن الحياة رواية ودراما، ورأيت تعامل بصلابة وحزم مع الموقف من علاء وجمال مبارك، ورفض يطلع برا البلد، والرئيس بطل من ابطال اكتوبر وكل من شارك في الحرب يستحق من كل مصري تقدير عظيم، ومبارك كان كريمًا واتصل بيا بعد وفاة والدي وعزاني في التليفون".

وأضاف عيسى قائلًا: "ونظرتي للاختلاف والمعارضة في عهده لم تتغير وكل ما كنت اقوله مؤمن بيه ومصمم عليه، وتغيير الحياة بعد ذلك، ولكن شفت الحياة بشكل أدق، ولكن نمو الجماعات الدينية أثناء حكمه ولكنه بدأ في عصر السادات، ولكن صراعهم كان على الحكم مش الأفكار". 
 

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.
 

إبراهيم عيسى مبارك الإعلامية أميرة بدر جمال مبارك نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

حريق داخل فندق جوهرة الأهرامات في الجيزة..شاهد

أرخص 5 سيارات بالسوق المصري .. اعرف الأسعار

مستقبل غامض لـ تيك توك.. والمشرعون الأمريكيون يرونه أداة صينية "خبيثة"

دعاء اليوم الثامن من رمضان لقضاء الحاجة.. اغتنمه بـ 10 كلمات نبوية

تعرف على حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

رويترز: أهمية مصر لدى الاتحاد الأوروبي برزت خلال الحرب في غزة والسودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ