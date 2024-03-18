إبراهيم عيسى: مبارك عزاني في والدي.. ونظرتي للمعارضة في عهده لم تتغير

علق الكاتب إبراهيم عيسى على علاقته بأسرة مبارك قائلًا: "كان فيه علاقة طيبة بالأستاذ علاء مبارك لان حصل في حياتنا واقعة مؤسفة مشتركة، لأني فقدت ابن أول، ولما السيد علاء مبارك فقد ابنه، كان فيه حالة من التضامن والتعاطف الإنساني، وهو تعامل فيها برقة شديدة، وكتبت رثاء، والي جرب الفقد اكيد هيحس، وبعد شهادة استمارة السبع ساعات في قضية الرئيس مبارك، التقيت بالرئيس داخل القفص وصافحته.

وقال إبراهيم عيسى خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شعرت أثناء حكم مبارك كروائي أن الحياة رواية ودراما، ورأيت تعامل بصلابة وحزم مع الموقف من علاء وجمال مبارك، ورفض يطلع برا البلد، والرئيس بطل من ابطال اكتوبر وكل من شارك في الحرب يستحق من كل مصري تقدير عظيم، ومبارك كان كريمًا واتصل بيا بعد وفاة والدي وعزاني في التليفون".

وأضاف عيسى قائلًا: "ونظرتي للاختلاف والمعارضة في عهده لم تتغير وكل ما كنت اقوله مؤمن بيه ومصمم عليه، وتغيير الحياة بعد ذلك، ولكن شفت الحياة بشكل أدق، ولكن نمو الجماعات الدينية أثناء حكمه ولكنه بدأ في عصر السادات، ولكن صراعهم كان على الحكم مش الأفكار".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

