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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

استثمارات الصين في التكنولوجيا الفائقة ترتفع لـ9.4% أول شهرين من العام

استثمارات الصين في
استثمارات الصين في التكنولوجيا الفائقة ترتفع لـ 9.4%

ارتفعت استثمارات الصين في صناعات التكنولوجيا الفائقة في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 9.4 % على أساس سنوي. 

 

وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، إن الاستثمار في تصنيع التكنولوجيا الفائقة نما لـ 10 %، مع ارتفاع خدمات المجال بنسبة 7.8 %، كما نمت تصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواد الكيميائية بنسبة 43.2 % . 

 

وزاد الاستثمار في تصنيع المعدات المتعلقة بالطيران والفضاء بنسبة 33.1 %، ونمت الخدمات التكنولوجية المهنية بنسبة 36.2 % ، مع نمو الاستثمار في خدمات المعلومات بنسبة 16.1 %.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة إن هذه النسب تؤكد الجهود المكثفة التي تبذلها البلاد في دفع قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة. 

 

وكثفت الصين جهودها في مجال الابتكار التكنولوجي. وتعهدت الحكومة المركزية بتخصيص 370.8 مليار يوان للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، بزيادة قدرها 10 % ، مع التركيز على البحوث الأساسية والبحوث الأساسية التطبيقية والمهام الاستراتيجية الوطنية في الابتكار العلمي والتكنولوجي.

 

وقال الخبراء إن المؤشرات الاقتصادية القوية تسلط الضوء على الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الصينية لدفع الإصلاحات وتعزيز الانفتاح، بينما تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وهو جوهر تنمية البلاد لقوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

 

وتسعى الصين جاهدة إلى تحديث نظامها الصناعي المحلي وتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة بوتيرة أسرع، كجزء من المهام الرئيسية للاقتصاد، والتنمية الاجتماعية لثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2024.

 

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