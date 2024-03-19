عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حقد وغيرة.. ماجد المهندس يكشف عن تعرضه للتنمر

ماجد المهندس
ماجد المهندس

كشف ماجد المهندس عن تفاصيل تعرضه للتنمر على صوته ورفضه في الإذاعة.

وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست Big Time:" هناك الكثيرين لم يعجبهم صوتي وانا صغير وهذا نابع من الحقد والغيرة، ولا انسى وانا في المدرسة كنت اغني وكان يضحك من يقف ورائي وحتى كبرت قدمت غلى برامج والاذاعة والتلفزيون ورفضت.


كشف المطرب العراقي ماجد المهندس، سبب عدم ظهوره إعلاميا بشكل كبير، قائلا: “أنا إنسان بيتوتي بخلص شغلي وارجع بيتي”.

وقال ماجد المهندس خلال حواره  مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، مساء اليوم أنه لا يحب الظهور في الأماكن العامة ولا يفضل الحديث  في وسائل الإعلام.

أحمد عز يكشف عن أول عمل له وراتبه وسر دخوله التمثيل

خليك في الفنادق.. أحمد عز يكشف عن موقف محرج ببداية مشواره


وأضاف ماجد المهندس أنه يحاول الحفاظ على حياته الخاصة ولا يحب الظهور في المطاعم أو السينمات، مشيرا إلى أنه بعد ظهور جائحة كورونا أنشأ استديو خاص به في منزله وبالتالي لا يحتاج للخروج كثيرا ويكتفي بالبقاء مع أصدقائه وعائلته.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.


وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

 

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

 

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الإعلامي عمرو أديب الإذاعة والتلفزيون ماجد المهندس نانسي عجرم موقف محرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

شغب وعنف بين الجمهور واللاعبين عقب مباراة بالدوري التركي.. شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

وزير الرياضة: انضمام بطولة عاصمة مصر لسلسلة فيفا نجاح كبير للدولة

ما هي ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. القانون يجيب

استثمارات الصين في التكنولوجيا الفائقة ترتفع لـ9.4% أول شهرين من العام

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ