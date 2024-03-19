الضربات الأوكرانية تعطل قدرة التكرير الروسية بـ600 ألف برميل يوميا

قدّر توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لشركة "غنفور"، أن ضربات المسيرات الأوكرانية عطلت قدرة روسيا على تكرير النفط بنحو 600 ألف برميل يومياً.

وبحسب بلومبرج الشر، فأن هذه الضربات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع استهدفت عدة منشآت داخل روسيا، بعضها في عمق أراضيها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للديزل للجلسة الرابعة على التوالي، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للبنزين للجلسة السادسة على التوالي أيضاً.

وقال تورنكفيست خلال مقابلة في مؤتمر "أسبوع سيرا 2024" الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن : "الأمر مهم، إذ من الواضح أنه سيؤثر على صادرات البترول المقطر على الفور. لذلك من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض الصادرات بمقدار 200 ألف برميل، لذلك بالنسبة لي فهي مشكلة نفط مقطر".

توازن أسواق النفط

كانت شركة "غنفور" تاجراً رئيسياً للنفط الخام الروسي قبل غزو أوكرانيا، لكنها انسحبت من التجارة بعد وقت قصير من بدء الصراع.

بشكل عام، أسواق النفط الخام متوازنة إلى حد كبير ولها قيمة عادلة، بحسب تورنكفيست، الذي رأى أنه من المحتمل أن تزداد الإمدادات الأميركية هذا العام بنحو نصف معدل عام 2023 الذي تراوح بين 700 ألف و800 ألف برميل يومياً.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون نمو الإمدادات من خارج دول "أوبك" ثابتاً هذا العام.

قامت شركة "غنفور"، التي شارك تورنكفيست في تأسيسها عام 2000، بشراء ناقلات الغاز الطبيعي المسال مؤخراً، وتتوقع أن تكون الشحنات محركاً رئيسياً لنمو الشركة في السنوات المقبلة.