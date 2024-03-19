هيطلع طري ومحمر باستخدام الزبادي.. سر تشريبة الجلاش الحادق

تشريبة الجلاش الحادق تعتبر إحدى الوسائل المشهورة لتحقيق النتيجة المثالية من حيث الطراوة والتحمير عند تحضير الجلاش، إليك السر وراء تشريبة الجلاش الحادق باستخدام الزبادي، للشيف أماني عز.

المكونات لعمل الجلاش الحادق

لفة جلاش

زبادي طبيعي: قم باستخدام زبادي طبيعي بدون إضافة نكهات أو مواد حافظة.

زبدة ذائبة أو زيت نباتي: يمكن استخدام زبدة ذائبة أو زيت نباتي لتشريب الجلاش.



طريقة عمل الجلاش الحادق

قم بإزالة الجلاش من العبوة وفصل الشرائح بلطف.

قم بوضع كمية صغيرة من الزبادي في وعاء غير عميق.

اغمس شريحة الجلاش في الزبادي بحيث تتغطى بالكامل.

قم بتصفية الزبادي الزائد بلطف بين إصبعيك.

سخِّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وأضف قليلًا من الزبدة الذائبة أو الزيت النباتي.

ضع الجلاش المشرب بالزبادي في المقلاة وقلبه بلطف لتحميره من الجانبين حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

ابنقل الجلاش المحمر إلى صحن التقديم وكرر العملية حتى تنتهي من جميع الشرائح.

تشريب الجلاش بالزبادي يعطي الجلاش نكهة لذيذة ويساعد في تحقيق الطراوة والتحمير المثاليين. يجب أن يكون الزبادي طبيعيًا وليس محلى، حيث أن السكر قد يؤثر على تحمير الجلاش ويمكن أن يتسبب في حدوث تصاق.

كما يجب استخدام كمية مناسبة من الزبدة الذائبة أو الزيت النباتي لتحقيق التحمير المثالي.

من المهم ملاحظة أنه يمكن تجربة طرق مختلفة لتشريب الجلاش واختيار الأسلوب الذي يناسبك ويعطي النتيجة المطلوبة.