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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

25 لاعبا بالقائمة.. اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام المحترفين

صدى البلد

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، بانضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا و كرواتيا و تونس .

تضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم :  محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و أحمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور   و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة  و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف .

حضر مران منتخب مصر الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

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