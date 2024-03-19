جويتريش يحذر: شبح مجاعة وشيكة يطوق غزة

علق انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة على أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي الذي حذر الاثنين، من أن المجاعة "وشيكة" في شمال غزة بحلول مايو المقبل.

ونقل البرنامج عن تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" أن 1.1 مليون شخص في القطاع استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل، ويعانون “جوعاً كارثياً”.

وقال غوتيريش إن التقرير يشكل “إدانة مروعة للظروف التي يعيشها المدنيون"، موضحاً أن ”هذا أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون جوعاً كارثياً يسجله نظام تصنيف الأمن الغذائي المتكامل، في أي مكان وفي أي وقت".

وأضاف: “إنها كارثة من صنع الإنسان بالكامل”.

وكذلك دقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين ناقوس الخطر، قائلة إن "الناس في غزة يتضورون جوعاً حتى الموت الآن، إن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع البشر، في غزة، أمر مرعب".

وإذ حذرت من إهدار الوقت، طالبت بالوصول الفوري والكامل إلى شمال غزة، مضيفة أنه "إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة، فسيكون قد فات الأوان، بعد موت آلاف آخرين".