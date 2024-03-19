إصابة أستاذ البساتين بزراعة الإسماعيلية في حادث مروري

تعرض الدكتور علاء جمعة، أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، لحادث مروري ، على طريق الإسماعيلية شرق القناة، بعد أن تفقد أعمال التزهير في مزرعة مانجو شرق القناة جنوب السويس.
وأصيب جمعة” بجروح وكسور إثر الحادث الأليم، وتهشمت سيارته الخاصة.
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تعرض الدكتور علاء جمعة، أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، لحادث مروري ، على طريق الإسماعيلية شرق القناة، بعد أن تفقد أعمال التزهير في مزرعة مانجو شرق القناة جنوب السويس.
وأصيب جمعة” بجروح وكسور إثر الحادث الأليم، وتهشمت سيارته الخاصة.
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