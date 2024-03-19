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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ناهد السباعي ضيفة برنامج "حبر سرى" .. اليوم

صدى البلد

تحل الفنانة ناهد السباعى اليوم ضيفة على برنامج حبر سرى والتى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس.

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت ناهد السباعي في الصور بفستان زفاف أبيض من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “محارب”، رفقة الفنان حسن الرداد.

وكان تصميم الفستان هادئ وأنيق  يبرز جسمها الممشوق  ونسقت ناهد طرحة العروسة على شعرها وتسريحة شعر تقليدية.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

الإعلامية أسما ابراهيم أسما إبراهيم الفنانة ناهد السباعي برنامج حبر سري ناهد السباعي

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