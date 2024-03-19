بلينكن: 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال : سنواصل تعزيز الشراكة مع الفلبين في المجالات كافة، كما أكد على تمسك الولايات المتحدة بالتزامها الدفاعي عن الفلبين".



وأضاف أن ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء في غزة، وأن 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكدنا لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جولة الشرق الأوسط ستتناول سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن جولة الشرق الأوسط ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة.

