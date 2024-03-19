لبنان.. ميقاتي يطالب بسرعة استكمال عقد المؤسسات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على وجوب الاسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية لإنجاز الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا الي ان المسئولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علي اللبنانيين ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني.

وقال ميقاتي : "انشغالاتنا الداخلية ،لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الاهالي.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني علي أن بيروت ستظل تعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة في غزة وعودة أبناء الجنوب الى بلداتهم وقراهم.

وقال ميقاتي: رغم كل ما يحصل فإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الأمد."