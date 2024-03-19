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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسلة في فنجان القهوة.. حيل جديدة لغش البن مع ارتفاع أسعاره

إستخدام البسلة في
إستخدام البسلة في فنجان القهوة

تصدرت البسلة الترند في خلال الساعات الماضية، بعد أن شاع استخدامها فى غش القهوة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن البسلة تدخل فى غش طعام آخر وتكلفته باهظة.

شاهد الفيديو:

 

نشر نشطاء السوشيال ميديا عدة فيديوهات تحويل البسلة لما يعرف بـ الفستق الكذاب وأنه يمكن استخدامه فى الحلويات، وبعض محال الحلويات تقوم باستخدامه بدلا من المكسرات الحقيقية.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع تلك المنشورات وسط صدمة من أن عدد كبير منهم يمكن أن يكون تعرض لهذا النوع من الغش التجاري ومن أبرز التعليقات “ احنا كل دة بيتضحك علينا”.

ويعد الفستق الكداب هو بديل أرخص بنفس الطعم والرائحة حيث يوضع على البسلة روح الفستق او زيت الفستق ليكسبها نفس النكهة والمذاق.

شاهد الفيديو:

 

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