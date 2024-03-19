بسلة في فنجان القهوة.. حيل جديدة لغش البن مع ارتفاع أسعاره

تصدرت البسلة الترند في خلال الساعات الماضية، بعد أن شاع استخدامها فى غش القهوة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن البسلة تدخل فى غش طعام آخر وتكلفته باهظة.

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نشر نشطاء السوشيال ميديا عدة فيديوهات تحويل البسلة لما يعرف بـ الفستق الكذاب وأنه يمكن استخدامه فى الحلويات، وبعض محال الحلويات تقوم باستخدامه بدلا من المكسرات الحقيقية.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع تلك المنشورات وسط صدمة من أن عدد كبير منهم يمكن أن يكون تعرض لهذا النوع من الغش التجاري ومن أبرز التعليقات “ احنا كل دة بيتضحك علينا”.

ويعد الفستق الكداب هو بديل أرخص بنفس الطعم والرائحة حيث يوضع على البسلة روح الفستق او زيت الفستق ليكسبها نفس النكهة والمذاق.