كلنا مصدومين.. وليد دعبس يعلق على حالة اللاعب أحمد رفعت

نشر المحلل الرياضي خالد بيومي، تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب بيومي: "هناك مشاكل في الرئة تمنع رفع جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت، ولا يمكنه الحصول على القدر الكافي من الأكسجين بدونه، ويجب أن يتم الأمر تدريجيًا".

وتابع: "كلنا مصدومين في النادي ومش مؤهلين لمواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية".

وكشف تقرير المستشفى عن حالة اللاعب أحمد رفعت بأنه تعرض لسكتة قلبية بسبب شرب عدد كبير من أكواب القهوة تسببت في زيادة ضربات القلب وتوقفه وتعرض لمضاعفات عديدة.

وكانت حالة اللاعب أحمد رفعت صعبة خلال الأيام الماضية ووضع على أجهزة التنفس الصناعي و أجهزة إنعاش القلب ولكن بدأ يحدث تحسن فى حالته مؤخرا.

قال وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر في لقاء تلفزيوني ، إن حالة اللاعب أحمد رفعت حدث بها تحسن بطيء جدًا وهو ليس فى غيبوبة كما يعتقد البعض وفتح عينيه مؤخرا.

وأضاف : هو الآن تحت تأثير الأدوية المنومة من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بسرعة، لذا فإن مستوى تركيزه واستيعابه منخفض مؤقتا.