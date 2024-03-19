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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: وارد ربنا يلغي النار ويدخل كل الناس الجنة في الآخرة

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن طبيعة الخطاب الذي ندعو به الناس لابد أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس إلى الكراهية، موضحا "فى خطاب خلى الدنيا والآخرة سودا، واحنا بنقول لهم أنتوا فاكرين الموت عدم لا الموت حياة، والحياة ليست فى الدنيا فقط لا فى حياة فى الآخرة برضوا".

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء: "تلاقى اللى بيتكلم عن عذاب القبر والثعبان الأقرع، فى كتب كثيرة بتقول في أهوال يوم القيامة، لكن محدش قال فى شفاعة وفى ٧٠ الف شفيع وكل واحد يشفع فى ٧٠ الف شفيع يعنى ٤ مليار وكل المسلمين ٢ مليار بس".

وتابع: "وارد ان ربنا يلغى النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، وفى علماء كثي، قالوا كده، وممكن النار دى تكون معمولة الناس تكون خايفة من عقاب ربنا فلا يؤذى احدا.. لازم العلاقة بينى وبن ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة برنامج نور الدين علي جمعة وارد ربنا يلغى النار

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