مواعيد مباريات منتخب مصر تحت 20 سنة في الدورة الودية الدولية بالجزائر

شارك اللاعب أحمد حسن جدول مباريات منتخبنا الوطني تحت ٢٠ سنة في الدورة الودية الدولية بالجزائر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"جدول مباريات منتخبنا الوطني تحت ٢٠ سنة في الدورة الودية الدولية بالجزائر".

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “معسكر المنتخب القومي في قمة الانضباط والنظام والحماس برافو الكابتن حسام والكابتن ابراهيم”.

ووصل الثلاثي أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد لمعسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات مصر و كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

مصر ضد نيوزيلندا - الساعة 10 مساء يوم الجمعة 22 مارس، في إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كرواتيا ضد تونس - الساعة 10 مساء يوم السبت 23 مارس، في إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع - الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 26 مارس، في إستاد القاهرة.

المباراة النهائية - الساعة 10 مساء يوم الأربعاء 27 مارس، في إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.