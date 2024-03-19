عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجاعة غزة.. مفوض حقوق الإنسان يهاجم إسرائيل

صدى البلد

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، إلى منع المجاعة في قطاع غزة، ووقف تجاهل التحذيرات التي تطلقها الأمم المتحدة طوال الأشهر الماضية، حيث إن هذه الكارثة من صنع الإنسان وكان من الممكن منعها تمامًا .

وقال مفوض الأمم المتحدة، إن حالة الجوع والمجاعة في غزة، ناتجة عن القيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وتشريد معظم السكان وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية".

وأوضح أن إستراتيجيات التكيف الخطيرة مع المجاعة بدأت في الظهور، وينهار القانون والنظام مع تزايد يأس الناس، وتشير التقارير إلى إرسال الأطفال للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من شمال غزة إلى جنوبها، دون أن يرافقهم أحد على أمل أن يجدوا الطعام والدعم بين 1,8 مليون شخص نزحوا إلى الجنوب .

وذكر تورك بإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عامًا أثر بشكل كبير على حقوق الإنسان للسكان المدنيين، ودمر الاقتصاد المحلي وخلق الاعتماد على المساعدات، وأن مدى القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات الى غزة، إضافة الى استمرار الأعمال العدائية، قد يرقى إلى مستوى استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهي جريمة حرب. 

وأضاف أنه على إسرائيل القوة المحتلة، الالتزام بتوفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية لتقديم المساعدات، وضمان قدرة السكان على الوصول إلى المساعدات بشكل آمن وكريم .

وأكد أن الوقت ينفد ويجب على الجميع خاصة أصحاب النفوذ الإصرار على تسهيل إسرائيل لوصول المساعدات والسلع التجارية اللازمة لإنهاء المجاعة وتجنب مخاطرها، واستعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، والوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليار دولار

لمدة 6 أسابيع.. بلينكن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف هدفين لحزب الله على الجبهة السورية

مشهد مهيب.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

300 مليون دولار.. مساعدات جديدة من أمريكا لأوكرانيا

روسيا: تمكنا من صد كل عمليات التوغل الأوكرانية داخل أراضينا

وزير خارجية إسرائيل لأمين الأمم المتحدة: المنظمة أصبحت بؤرة للتحريض ضدنا

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء البانيا وبوروندي

ترشيحاتنا

نتنياهو يوجه رسالة إلى بايدن بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

مفتي الجمهورية: الشرع يراعي التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين

جاب من الآخر.. مفاجأة غير متوقعة عن ضحايا رامز جلال في حلقة اليوم

كتائب القسام تعلن استهداف مجموعة جنود إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء بغزة

إسرائيل تعلن إنشاء لواء عسكري جديد للعمل على حدود سوريا ولبنان

أحمد عمر هاشم يوضح فضل من فطّر صائما في رمضان.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد بلس1 الحلقة 9.. آية سماحة تكتشف خيانة عمرو جمال مع صديقتها

حذاء وفستان غريب| بسمة وهبة تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

عباءات رمضانية بصيحة عصرية .. صور

طريقة عمل صوابع جيجي بعد تصدرها التريند| بـ 50 جنيه بس

فيديو

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ