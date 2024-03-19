تراجع أسهم إنفيديا 3٪ بعد يوم من الإعلان عن رقائقها Blackwell 

شهدت أسهم شركة Nvidia “إنفيديا” انخفاضًا بنسبة 3٪ صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان الشركة عن أحدث جيل من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أمس.

وأعلن أمس جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي للشركة عن رقائق Blackwell في مؤتمر مطوري إنفيديا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووصف هوانج الرقائق الجديدة بأنها معالجات أكثر قوة من الجيل الحالي من وحدات معالجة الرسومات Hopper، والتي تم البحث عنها بشدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

وكشف هوانج لـ CNBC أنه سيتم شحن أول شريحة من الرقائق الجديدة Blackwell، والتي يطلق عليها اسم GB200، في وقت لاحق من هذا العام.

وقدر هوانج أن شريحة واحدة يمكن أن تكلف ما بين 30 ألف دولار إلى 40 ألف دولار وأن ميزانية البحث والتطوير للمعالج تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.

ويرى محللون أن الانخفاض الذي شهدته أسهم إنفيديا متعلق بتراجع غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم، وذلك في ظل تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية مع اجتماع الفيدرالي الأمريكي.