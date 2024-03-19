ميتا تعرض خفض الاشتراكات الشهرية لـ فيسبوك وإنستجرام إلى النصف لهذا السبب

قالت شركة ميتا إنها عرضت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في فيسبوك وإنستجرام إلى حوالي النصف تقريبًا إلى 5.99 يورو من 9.99 يورو في الاتحاد الأوروبي.

وصرح مسئول تنفيذي كبير في الشركة بأن قرار خفض الرسوم الشهرية في فيسبوك وإنستجرام، بمثابة خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف من الجهات التنظيمية المتعلقة بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.

وبحسب وكالة رويترز فإن خفض الأسعار يأتي في أعقاب انتقادات متزايدة من نشطاء الخصوصية ومجموعات المستهلكين حول خدمة الاشتراك بدون إعلانات من ميتا في أوروبا، والتي يقول النقاد إنها تتطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.

وأكدت الشركة إن نموذج الرسوم يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.

وقدمت ميتا العرض المخفض إلى المنظمين في وقت سابق من هذا العام، وتجري الآن محادثات مع سلطات حماية البيانات، حيث تسعى ميتا للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يحد من قدرتها على تخصيص الإعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، مما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.