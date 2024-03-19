كتائب القسام تعلن استهداف مجموعة جنود إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء بغزة

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مجاهدوها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "TBG" في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أن نتيجة للاستهداف فقد وقع جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، استهداف دبابة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام أيضا، إن تمكن مجاهديها من إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر في حزمة أبراج "L" بمدينة حمد شمال مدينة خانيونس وتم رصد طائرات العدو تقوم بإخلاء القتلى والجرحى.