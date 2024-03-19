عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سام ألتمان يحرج إيلون ماسك من جديد بشأن انفصاله عن OpenAI

سام ألتمان يحرج إيلون
سام ألتمان يحرج إيلون ماسك من جديد

استمرارًا لمسلسل الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، قال ألتمان إن إيلون ماسك انفصل عن الشركة لأنه اعتقد أنها ستفشل.  

قرر سام ألتمان إحراج إيلون ماسك من جديد بعدما نشر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما على الملأ، قائلًا إن ماسك لم يتوقع أن تحقق OpenAI هذا النجاح، لذلك قرر الانسحاب منها. 

كان ماسك أحد الأعضاء المؤسسين لشركة OpenAI في عام 2015، ومع ذلك، فقد ترك الشركة في عام 2018 ولا يزال السبب وراء ذلك محل نقاش.

أكد ألتمان في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن إيلون ماسك  ترك الشركة لأنه أراد السيطرة الكاملة عليها واعتقد أنها ستفشل.

تصدرت الدعوى القضائية التي رفعها إيلون موسك ضد شركة OpenAI الاهتمام في أوساط التكنولوجيا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ادعى ماسك في الدعوى إن الشركة  قد انحرفت عن مهمتها الأصلية وانتهكت عقدها.

اتهم ماسك في الدعوى القضائية، شركة OpenAI بممارسات تجارية غير عادلة، وقال إن الشركة، إلى جانب رئيسها جريجوري بروكمان، والرئيس التنفيذي سام ألتمان، وشريكتها مايكروسوفت، يجب منعهم من الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وفي ردها على الاتهامات التي وجهها ماسك إليها بأنها اتخذت طريقا ربحيا وانتهكت الميثاق التأسيسي لها، قالت شركة OpenAI إن ماسك خلال فترة وجوده في الشركة كان يدعم فكرة كونها شركة هادفة للربح.      

قالت OpenAI "نشعر بالحزن لأن الأمر وصل إلى هذا مع شخص كنا معجبين به بشدة - شخص ألهمنا لهدف أعلى، ثم أخبرنا أننا سنفشل، وبدأ منافسًا، ثم رفع دعوى قضائية ضدنا عندما بدأنا في إحراز تقدم ملموس نحوالمهمة بدونه".

سام ألتمان إيلون ماسك OpenAI خلاف OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل على مساعدات غزة قد ترقى إلى جريمة حرب

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة في حريق ستوديو الاهرام.. الحماية المدنية حررت مخالفات لهم العام الماضي

لأول مرة.. صاروخ كروز من اليمن يخترق إسرائيل وينفجر شمال إيلات| شاهد

تل أبيب ترد على إعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

بيان عاجل من حماس بشأن استهداف جنود الاحتلال لجان توزيع المساعدات

للعاملين في 12 دولة.. استخرج تصريح العمل من الإنترنت بخطوات بسيطة

وزير الأوقاف: الوقوف خلف قواتنا المسلحة الباسلة بكل قوة مطلب شرعي ووطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11 عطلة رسمية في شهر أبريل 2024| فما هي؟.. وهذه إجازة عيد الفطر

أسرار نجاح السيرب في حلويات رمضان

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

فيديو

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ