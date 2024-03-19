سام ألتمان يحرج إيلون ماسك من جديد بشأن انفصاله عن OpenAI

استمرارًا لمسلسل الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، قال ألتمان إن إيلون ماسك انفصل عن الشركة لأنه اعتقد أنها ستفشل.

قرر سام ألتمان إحراج إيلون ماسك من جديد بعدما نشر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما على الملأ، قائلًا إن ماسك لم يتوقع أن تحقق OpenAI هذا النجاح، لذلك قرر الانسحاب منها.

كان ماسك أحد الأعضاء المؤسسين لشركة OpenAI في عام 2015، ومع ذلك، فقد ترك الشركة في عام 2018 ولا يزال السبب وراء ذلك محل نقاش.

أكد ألتمان في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أن إيلون ماسك ترك الشركة لأنه أراد السيطرة الكاملة عليها واعتقد أنها ستفشل.

تصدرت الدعوى القضائية التي رفعها إيلون موسك ضد شركة OpenAI الاهتمام في أوساط التكنولوجيا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ادعى ماسك في الدعوى إن الشركة قد انحرفت عن مهمتها الأصلية وانتهكت عقدها.

اتهم ماسك في الدعوى القضائية، شركة OpenAI بممارسات تجارية غير عادلة، وقال إن الشركة، إلى جانب رئيسها جريجوري بروكمان، والرئيس التنفيذي سام ألتمان، وشريكتها مايكروسوفت، يجب منعهم من الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وفي ردها على الاتهامات التي وجهها ماسك إليها بأنها اتخذت طريقا ربحيا وانتهكت الميثاق التأسيسي لها، قالت شركة OpenAI إن ماسك خلال فترة وجوده في الشركة كان يدعم فكرة كونها شركة هادفة للربح.

قالت OpenAI "نشعر بالحزن لأن الأمر وصل إلى هذا مع شخص كنا معجبين به بشدة - شخص ألهمنا لهدف أعلى، ثم أخبرنا أننا سنفشل، وبدأ منافسًا، ثم رفع دعوى قضائية ضدنا عندما بدأنا في إحراز تقدم ملموس نحوالمهمة بدونه".