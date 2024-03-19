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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمي بدسوق.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى، "ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى" بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، وذلك بحضور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريباً، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالى 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالى 6 ملايين جنيه خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير  تطوير حديقة المسجد الإبراهيمي ، بالإضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات.

 

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

 

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الدينى للميدان، مؤكدًا أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

ابراهيم الدسوقي التخطيط العمرانى السياحة الدينية اللواء جمال نورالدين القيادات التنفيذية

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