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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنتدى الإنساني الأوروبي يتعهد بأكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية

صدى البلد

اختتمت أعمال الدورة الثالثة من المنتدى الإنساني الأوروبي في بروكسل، بمشاركة المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن التمويل الإنساني المخطط له بأكثر من 7.7 مليار يورو لعام 2024 .

والتزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لمعالجة الصراع والحفاظ على الحيز الإنساني، لا سيما في ظل الوضع المتدهور في قطاع غزة.

وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الحالي في القطاع ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وبشكل آمن ومستمر إلى المحتاجين.

وركز المشاركون أيضًا على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني على الصعيد العالمي في النزاعات المسلحة الحالية ورحبوا بالإعلان عن مبادرة مستقلة غير حكومية تسمى "القانون الدولي الإنساني تحت المجهر"، وبشكل ملموس، ستضع هذه المبادرة تحليلًا سنويًا للنزاعات المسلحة الحالية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة للإسهام في تحديد حالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم.

وجمع المنتدى أكثر من 1400 ممثل من جميع أنحاء المجتمع الإنساني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجها وشاركوا في مناقشات إستراتيجية لاقتراح حلول مستدامة للتحديات الإنسانية المعقدة اليوم.

وسلط المنتدى الضوء على الإنصاف والشمولية، ودعا إلى مشاركة هادفة للجهات الفاعلة المحلية، وخاصة تلك التي تمثل الفئات المهمشة، وشدد على أهمية الحلول طويلة الأجل القائمة على العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

وكانت الحماية والالتزام بزيادة التمويل للتدخلات الإنسانية المستهدفة من الموضوعات الرئيسة، إلى جانب الاعتراف بالدور المحوري لسلاسل التوريد الإستراتيجية والخدمات اللوجستية في تقديم المساعدات بكفاءة، وعلى نطاق أوسع، تناولت المناقشات في المنتدى فجوة التمويل الإنساني أيضًا من خلال تنويع الموارد، وتعزيز كفاءة النظام الإنساني، والحد من الاحتياجات، بالإضافة إلى ذلك، استكشف المنتدى سبل زيادة تمويل المناخ للمناطق المتأثرة بالنزاع والمعرضة للمناخ، مع التركيز على أهمية بناء القدرة على الصمود في السياقات الهشة.

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