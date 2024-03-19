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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهمية التوكل على الله في حياة المسلم.. أزهري يكشف فوائده

الدعاء
الدعاء

قال الشيخ أحمد أبو المجد، الواعظ بالأزهر الشريف، إن النبي الكريم علمنا من خلال غزوة بدر، أن من أهم أسباب نصر الله تعالى للمؤمنين هو التوكل على الله.

وأضاف أحمد أبو المجد، في فيديو لصدى البلد، أن التوكل على الله كان سبب النصر للنبي والصحابة في غزوة بدر، مستشهدا بقول الله تعالى (إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).

وأشار إلى أنه لما توكل الصحابة على الله حق توكله كان النصر حليفهم، فيقول الله (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

كما علمنا النبي من خلال غزوة بدر أن شهر رمضان هو شهر الجد والاجتهاد لا مكان فيه للمتكاسلين فشعاره إما أن تعمل وإما أن ترحل، ولذلك كان النصر للمسلمين في رمضان.

وتابع: معركة بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، معركة حطين في رمضان، نصر أكتوبر المجيد في رمضان.

غزوة بدر التوكل على الله الأزهر

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