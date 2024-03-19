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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلص على أبو جبل.. شوبير يؤكد: الشناوي مش بيرتاح له| فيديو

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على اتهامه بأنه «خلص على أبو جبل» حارس مرمى البنك الأهلي بدعوى أنه أفشل انتقاله إلى الأهلي. 

 

 أحمد شوبير:مقلتش إن في خناقة بينه وبين الشناوي


وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، لم أقل بأنه حارس مرمى سيئ أو أنه لن يضيف للأهلي، ولم أقل إنه عامل مشاكل مع الأهلي». 


وتابع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائلاً: «مقلتش إن في خناقة بينه وبين الشناوي، وقلت إن الشناوي مبيرتحش لأبو جبل، وهذا الأمر أردده 1000 مرة، وهذا الأمر دوري وشغلتي، هذا خبر وليس استنتاجا، أما عن كهربا، فهذا اللاعب هو الذي أخبره بموعد تمرينه في الأهلي في حالة إتمام الصفقة».

شوبير احمد شوبير أبو جبل الأهلى الشناوي حارس مرمى

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