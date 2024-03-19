نهائي كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا

قال منسق ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، أنطونيو لارانجو، اليوم الثلاثاء، إن البرتغال لن تحتضن نهائي البطولة.

بهذا الشكل، يلعب نهائي مونديال 2030 في إسبانيا أو المغرب.

وقال لارانجو: "البرتغال ليس لديها ملعب كهذا (قادر على الاتساع ل80 ألف شخص على الأقل، ولن تستثمر في توسيع قدرة استيعاب الملاعب، ما يعني أنها لن تحتضن نهائي المونديال".

ومن جانبه، وعد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، اليوم الثلاثاء، بتنظيم نسخة للمونديال لم يسبق لها مثيل، عام 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وقال لقجع خلال كلمته، على هامش الكشف عن شعار البطولة في العاصمة البرتغالية لشبونة: "مرة أخرى، المغرب يبرز فخره الكبير بأن يكون شريكا لهذين البلدين الجارين، إسبانيا والبرتغال".

وتابع: "أمام هذا الحضور، المغرب يجدد التزامه بأن ينظم نسخة لم يسبق لها مثيل، وستكون الأفضل في التاريخ.. لا يساورنا شك في هذا.. لدينا (مع إسبانيا والبرتغال) الكثير من القواسم المشتركة والطموح وتاريخ مشترك".

وتضمن شعار البطولة كلمتي "يالا" و"فاموس" اللتين تعنيان "هيا بنا"، باللهجة المغربية وباللغتين الإسبانية والبرتغالية، على الترتيب.