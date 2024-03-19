عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا

صدى البلد

قال منسق ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030، أنطونيو لارانجو، اليوم الثلاثاء، إن البرتغال لن تحتضن نهائي البطولة.

بهذا الشكل، يلعب نهائي مونديال 2030 في إسبانيا أو المغرب.

وقال لارانجو: "البرتغال ليس لديها ملعب كهذا (قادر على الاتساع ل80 ألف شخص على الأقل، ولن تستثمر في توسيع قدرة استيعاب الملاعب، ما يعني أنها لن تحتضن نهائي المونديال".

ومن جانبه، وعد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، اليوم الثلاثاء، بتنظيم نسخة للمونديال لم يسبق لها مثيل، عام 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وقال لقجع خلال كلمته، على هامش الكشف عن شعار البطولة في العاصمة البرتغالية لشبونة: "مرة أخرى، المغرب يبرز فخره الكبير بأن يكون شريكا لهذين البلدين الجارين، إسبانيا والبرتغال".

وتابع: "أمام هذا الحضور، المغرب يجدد التزامه بأن ينظم نسخة لم يسبق لها مثيل، وستكون الأفضل في التاريخ.. لا يساورنا شك في هذا.. لدينا (مع إسبانيا والبرتغال) الكثير من القواسم المشتركة والطموح وتاريخ مشترك".

وتضمن شعار البطولة كلمتي "يالا" و"فاموس" اللتين تعنيان "هيا بنا"، باللهجة المغربية وباللغتين الإسبانية والبرتغالية، على الترتيب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

كتائب القسام تستهدف 7 آليات للاحتلال وجنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

موضوعات متعلقة

منع مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في حفل افتتاح الأولمبياد بباريس

يالا فاموس| الكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2030

تذكرتي تفتح باب الحجز لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر

إنجلترا تقترب من إصدار قرار ضد السوبر ليج

صدمة في ريال مدريد| إصابة خطيرة لنجم الفريق بالتدريبات

المتحدة: حافلة لكل منتخب في بطولة كأس عاصمة مصر

لمدة 15 دقيقة| جهاز المنتخب يوافق على الحضور الإعلامي للمران

بعثة كرواتية تصور فيلما تسجيليا عن مصر ومحمد صلاح

ترشيحاتنا

اعرف هتلبس صيفي إمتى.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل أعمالها لإفطار 2000 طالب يوميا.. صور

الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية على المساعدات الغذائية لغزة جريمة حرب

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

فيديو

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

هل تدهورت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ تفاصيل بالفيديو

مسلسل صدفة الحلقة 9 .. خالد الصاوي يكتشف أن ريهام حجاج ابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ