الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق عميق إزاء مجاعة غزة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إنه واشنطن تشعر بقلق عميق ازاء التقرير الذي يشير إلى أن المجاعة أصبحت وشيكة في قطاع غزة .

وأضاف باتيل، في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن حرية حركة العمال الدوليين في قطاع غزة جزء أساسي من الاستجابة الإنسانية".

وحث، مفوض عام وكالة "أونروا" والمنتسبين اليها على أن يكونوا "قادرين على تقييم عملياتهم؛ ولذلك سنواصل العمل .. للضغط من أجل تحقيق ذلك".

وشدد على أن إقامة "منطقة عازلة" في قطاع غزة؛ يناقض أحد المبادىء الأساسية التي حددها وزير الخارجية انتوني بلينكن في طوكيو.

وقال باتيل: "نؤمن بأن الصحفيين والحق في حرية التعبير بحاجة الى الحماية، وبخاصة في سياق ما يحدث في قطاع غزة، حيث أصبحت الصحافة أكثر أهمية من أي وقت مضى".