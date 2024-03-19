عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: على إسرائيل السماح لمفوض الأونروا وموظفيها بدخول قطاع غزة

فيدانت باتيل
فيدانت باتيل

علق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، على رفض إسرائيل طلب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموظفيها زيارة مناطق عمليات الوكالة، بما في ذلك في قطاع غزة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مفوض عام  "الأونروا" وفرق الوكالة يجب أن يكونوا قادرين على ذلك لزيارة مناطق عملياتهم، بما في ذلك غزة.

 

وأكد باتيل أن حرية حركة العمال الدوليين هي جزء أساسي من النشاط الإنساني وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل للضغط من أجل ذلك.

 

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني إنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، ولكن تم إبلاغه أنه لن يسمح له بذلك.

 

ورد سامح شكري وزير الخارجية خلال خلال المؤتمر صحفي  مشترك، وقال إن عرقلة زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق، مشددا على أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة أن يتمّ منع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.

وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إسرائيل أونروا قطاع غزة مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

كتائب القسام تستهدف 7 آليات للاحتلال وجنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

ترشيحاتنا

اعرف هتلبس صيفي إمتى.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل أعمالها لإفطار 2000 طالب يوميا.. صور

الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية على المساعدات الغذائية لغزة جريمة حرب

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

فيديو

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

السيسي يشارك في حفل إفطار القوات المسلحة ويؤكد: ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء

هل تدهورت الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت؟ تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ