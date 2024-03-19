الخارجية الأمريكية: على إسرائيل السماح لمفوض الأونروا وموظفيها بدخول قطاع غزة

علق نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، على رفض إسرائيل طلب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموظفيها زيارة مناطق عمليات الوكالة، بما في ذلك في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مفوض عام "الأونروا" وفرق الوكالة يجب أن يكونوا قادرين على ذلك لزيارة مناطق عملياتهم، بما في ذلك غزة.

وأكد باتيل أن حرية حركة العمال الدوليين هي جزء أساسي من النشاط الإنساني وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل للضغط من أجل ذلك.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني إنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، ولكن تم إبلاغه أنه لن يسمح له بذلك.

ورد سامح شكري وزير الخارجية خلال خلال المؤتمر صحفي مشترك، وقال إن عرقلة زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق، مشددا على أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة أن يتمّ منع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.