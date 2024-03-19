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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بـ 13 أدبًا .. كيفية تعظيم وتوقير القرآن الكريم

قراءة القرآن
قراءة القرآن

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن 13 أدبا في التعامل مع كتاب الله، من شأنها توقير وتعظيم القرآن الكريم.

ورصد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 13 آدبا في التعامل مع القرآن وهي كالتالي:

آداب التعامل مع القرآن

▪️لا تضع فوق المُصحف شيئًا.
▪️لا تمد رجليك في مقابله أو بجواره.
▪️لا تحتفظ بأوراق أو أموال بداخله.
▪️لا تضعه على الأرض مباشرة.
▪️لا تجعل منه متكأ.
▪️لا تصحبه معك إلى الخلاء.
▪️لا تكتب فيه مدونات شخصية.
▪️حافظ عليه بالتغليف ولصق ما قطع منه.
▪️احفظه بعيدًا عن الأطفال الصغار.
▪️احفظه في مكانٍ يليق به بعيدًا عن الغبار والأتربة.
▪️أكرم ورقاته إذا كانت متناثرة.
▪️إذا انتهيت من القراءة، أغلقه ولا تدعه مفتوحًا.
▪️اجعل لك وردًا من قراءته، وفهمه، وتدبر معانيه، واحفظه في صدرك، وتخلق بأخلاقه، واجعله حصنًا لك من نزغات الشياطين، واعلم أنه شفاء للعلل ورحمة تجلب الظلل، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 57،58]

آداب سماع القرآن

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن آداب سماع القرآن الكريم ، منوها بأن أول هذه الآداب ، هو التدبر والتفكر في آيات الله تعالى.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، إن من آداب سماع القرآن الكريم ، هو الاستماع بسكينة وإنصات ، كما أن من هذه الآداب، المداومة على استماع القرآن الكريم ، وكذلك الاستعاذة بالله من الشر إن سمع آية فيها نذير.

كما أن من آداب سماع القرآن الكريم ، سؤال الله الخير إن سمع آية فيها بشارة ، وكذلك سجود التلاوة إن مر بآية فيها سجدة .

كما أن من آداب سماع القرآن الكريم ، هو الوضوء ، وعدم التشويش على القارئ ولو بمدحه ، والابتعاد عن الضوضاء والمشتتات.

الأزهر التعامل مع كتاب الله القرآن آداب سماع القرآن آداب التعامل مع القرآن

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