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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن مجاعة في غزة

غزة
غزة

حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الثلاثاء، من الوضع الإنساني المتدهور في غزة،  من تزايد أعداد الأطفال الرضع الذين على “حافة الموت” بسبب الجوع الحاد.

وقالت  هاريس في تصريحات لها: "ما يخبرنا به الأطباء والعاملون الطبيون هو أنهم يرون، آثار المجاعة، وإنهم يرون أطفالاً حديثي الولادة يموتون ببساطة لأن لديهم وزن منخفض للغاية عند الولادة".

وأضافت أن هناك عدداً متزايداً من النساء الحوامل اللاتي يعانين من نقص الوزن بشكل خطير أيضاً، وذلك في حين أن الأطفال الصغار والرضع هم من بين الأقل قدرة على التغلب على الجوع المزمن.

وقالت هاريس: "هذا من صنع الإنسان بالكامل، كل ما نراه طبيا؛ كانت هذه منطقة يعمل فيها النظام الصحي بشكل جيد".

وكانت تهدف منظمة الصحة العالمية إلى بناء مراكز طارئة لمعالجة حالات سوء التغذية في غزة، ولكن التقدم تعرقل بسبب انعدام الأمن. 

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