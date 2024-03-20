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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق ناهد السباعي عن فيلم حرام الجسد: أخشه مع خطيبي عادي

ناهد السباعي
ناهد السباعي

ردت الفنانة ناهد السباعي على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم على الفارق بين الإغراء والابتذال قائلة: " نسبي" .


وأكدت السباعي خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية اسما إبراهيم، أن الاغراء نسبي بحت .

فيلم حرام الجسد جريء جدا وأقدر أخشه مع خطيبي عادي


وردت قائلة وعن فيلم “حرام الجسد”: فيلم جرئ جدا قائم على أعمال جريئة.

أخشه طبعا


وحول سؤال الإعلامية للفنانة ناهد السباعي " تقدري تخشي الفيلم ده انتي ورجل مرتبطة به؟ " قائلة :" اخشه طبعا" .


وتابعت:"عمري ماهختار شريك حياتي يقرفني في شغلي".

ناهد السباعي الإغراء الابتذال خطيبي فيلم حرام الجسد جريء جدا فيلم حرام الجسد

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