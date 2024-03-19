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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

يدعمها بيل جيتس.. «TerraPower» تكشف إنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي بأمريكا

شركة TerraPower تكشف
شركة TerraPower تكشف إنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي

كشفت تقارير أن شركة TerraPower المدعومة من الملياردير بيل جيتس تعمل على إنشاء مفاعل نووي من الجيل التالي في الولايات المتحدة بحلول شهر يونيو المقبل. 

 

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فإن رئيس شركة TerraPower ومديرها التنفيذي كريس ليفيسك، صرح بأنه يتم تطوير تقنية Natrium للمفاعلات المتقدمة، والتي تتميز بمفاعل سريع مبرد بالصوديوم مع نظام تخزين الطاقة المعتمد على الملح المنصهر.  

 

وقال ليفيسك لـ فاينانشيال تايمز إن الشركة ستتقدم هذا الشهر بطلب إلى الجهات التنظيمية الأمريكية للحصول على تصريح بناء لبناء مفاعلها من الجيل التالي في مقاطعة الفحم في ولاية وايومنج. 

 

وأضاف أن أعمال البناء بالقرب من الموقع المختار ستبدأ في يونيو بغض النظر عما إذا كانت شركة TerraPower قد حصلت على ترخيص نووي أم لا، وسيتم الاعتماد على تصريح اللجنة التنظيمية بحلول ذلك الوقت.

 

وتتوقع الشركة تشغيل محطة الطاقة النووية من الجيل التالي في عام 2030. وفقًا لـ ليفيسك "ستتكلف محطات الصوديوم نصف تكلفة محطات مفاعلات الماء الخفيف".

 

وأكد "نحن نسير بمشروعنا بقوة كبيرة". وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة TerraPower عن اختيار خمسة موردين لدعم تصميم وتصنيع واختبار وتأهيل أجزاء مختلفة من المفاعل النووي.
 

وفقًا للصحيفة، فإنه من الممكن أن تشكل الطاقة النووية، وخاصة التكنولوجيات المبتكرة مثل المفاعلات النووية صغيرة الحجم، إنجازاً مهماً في السعي إلى توليد الطاقة المنخفضة الكربون. 

 

وتدعم الولايات المتحدة المشاريع النووية من الجيل التالي، بما في ذلك تطوير مفاعل Natrium التابع لشركة TerraPower.

بيل جيتس مفاعل نووي إنشاء مفاعل نووي شركة TerraPower الولايات المتحدة

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