بوصفة طبية.. إيلون ماسك يتحدث عن أسباب تعاطيه المخدرات

تحدث الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك عن تفاصيل استخدامه لدواء الكيتامين المخدر، وذلك بعد أزمة كبيرة أثارها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في شركتي Tesla وSpaceX حول تعاطيه للمخدرات.

وفي مقابلة له مع الصحفي دون ليمون، ناقش خلالها ماسك استخدامه لدواء الكيتامين، وتعاطيه المزعوم للمخدرات وكذلك التأثير المحتمل على شركاته.

وقال ماسك: "أحيانًا ما أشعر بحالة كيميائية سلبية في دماغي، مثل الاكتئاب على ما أعتقد، أو الاكتئاب غير المرتبط بأي أخبار سلبية، والكيتامين مفيد في التخلص من الحالة الذهنية السلبية".

وأضاف ماسك أن لديه وصفة طبية للدواء من أطباء ويستخدم "كمية صغيرة مرة كل أسبوعين أو شيء من هذا القبيل".

وأكد ماسك على أنه "لا يشرب الخمر ولا يعرف كيف يدخن الحشيش، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان يتحدث عن الكيتامين أو مادة أخرى عندما قال إنه "دائمًا تقريبًا" يكون متيقظًا في وقت متأخر من الليل.

وسبق أن نشر ماسك على منصته X عن الوصفة الطبية المتعلقة به لاستخدام الكيتامين، ونفى ماسك الإفراط في استخدام الدواء، قائلًا “إذا كنت تستخدم الكثير من الكيتامين، فلن تتمكن حقًا من إنجاز العمل. لدي الكثير من العمل، وعادةً ما أقضي 16 ساعة في اليوم”.

وقال ماسك إنه يعتقد أن اكتئابه وراثي، وأضاف أنه لا يعتقد أن استخدامه للكيتامين سيؤثر على شركاته أو العقود التي تم توقيعها مع الحكومة.

وفي وقت سابق، أبلغ أشخاص مقربون من الملياردير ماسك صحيفة وول ستريت جورنال “أن تعاطيه للمخدرات مستمر، وأنه يستهلك الكيتامين على وجه الخصوص”.

وقال ماسك على منصة X ، إنه وافق في وقت سابق، بناءً على طلب ناسا، على إجراء اختبار عشوائي للأدوية لمدة 3 سنوات، مضيفًا “لم يتم العثور حتى على كميات ضئيلة من أي مخدرات أو كحول”.

وذكرت بلومبرج في عام 2018 أن البنتاجون راجع التصريح الأمني الفيدرالي المرتبط بدوره كرئيس تنفيذي لشركة سبيس إكس، المعتمدة لإطلاق أقمار صناعية للتجسس العسكري بعدما قام ماسك بتدخين مادة تحتوي على الماريجوانا في أحد البرامج.