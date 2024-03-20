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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ردود فعل قوية من الجمهور بمواقع التواصل بعد صدمة العوضي فى دينا فؤاد

دينا فؤاد واحمد العوضي
دينا فؤاد واحمد العوضي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "حق عرب" مباراة تمثيلية بين النجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد،  حيث قدما أداء مؤثرا ولافتا، وتفوقا على نفسيها فى أداء المشاهد ببراعة، حيث شهدت الحلقة طلب عرب يجسده أحمد العوضى من حنان الغرباوى تجسدها دينا فؤاد الزواج وتحديد موعد للقاء أهلها، ولكن يدخل في صدمة بعدما أخبره شقيقه "على" يجسده محمد أحمد ماهر عن حقيقة “حنان” بأنها  مسجلة نصب فى أقسام الشرطة.

وتضمنت الحلقة ذهاب "عرب"  مسرعا إلى "حنان" بعدما اكتشف حقيقتها، وأنها كانت نصابة دون علمه لسنوات كثيرة  لتدخل بعدها في حالة انهيار وتطلب منه أن لا يتركها وحاولت تبرير موقفها ولكنه صمم على تركها، واضطرت حنان أن تجرى وراء عرب حتى باب منزله محاولة ان تترجاه يفهم حقيقة ما حدث والأسباب التى دفعتها لذلك لكنه رفض معاتبا إياها بأنها كسرت قلبه وحطمته فى مشاهد مؤثرة بين حنان وعرب، تفاعل معها الجمهور بشدة، ولاقي المشهد ردود أفعال قوية من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستطاعت دينا فؤاد أن تلفت الأنظار بأدائها للحظات الانهيار التى أصابتها بعد معرفة العوضى بحقيقة أمرها، وانفعالاتها العشوائية وفقدان السيطرة على تصرفاتها خلال مشهد مواجهة جمعها مع "رضا" زوجة أبيها وتجسدها وفاء مكى، حيث كادت أن تقتلها مرتين، مرة بالخنق وأخرى بالسكين.

ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت بين عرب وحنان، ورباح الذى يلعب دوره وليد فواز، بعد أن ذهب إلى عرب وأخبره أنه يعلم كل ما حدث بينه وبين حنان الغرباوى.


ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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