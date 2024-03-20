معظمهم من النازحين|استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف على مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 27 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة آخرين في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات.

كما استشهد آخرون في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.