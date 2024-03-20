عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد.. توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بقرى المحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم توزيع عدد ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من جمعية الأورمان وشركة we للاتصالات، لـ ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة، مُوجهًا الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.
وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء، وقرى الشركة (٨) و(١٧) و(٥٥) بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.


من ناحية اخري شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية بالخارجة ومركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور أبناء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

القيادة التطوعية.. ندوات تثقيفية بمراكز شباب الوادي الجديد

وأكدت حرص المحافظة على مشاركة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال بشهر رمضان المبارك في تقليد سنوي تسوده أجواء البهجة والتقارب، مؤكدةً أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعرف على مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الشكر لأسرهم للرعاية والجهد المبذول لتنمية قدرات ومهارات أبنائهم.

الاجتماعية الإحتفال بشهر رمضان المبارك الاحتفال بشهر رمضان الجهد المبذول الجمعية الشرعية الجمعيات الخيرية الخيرى الوحدات الاجتماعية الوادى الجديد المواد الغذائية ذوى الاحتياجات الخاص ر الأول شاركت دكتور محمد الزملوط مستوى المحافظة مراكز شباب مديرية التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

أحمد عز وزينة أمام المحكمة بعد قليل بسبب مليون جنيه.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الجمهورية

ترشيحاتنا

الجمهورية: انتصار العاشر من رمضان ذكرى معجزة عسكرية لأبناء جيشنا البطل

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تخصص أعمدة الكهرباء والتكاتك| قرار بحبس 3 تشكيلات عصابية في وقائع سرقات

يفضل عدم وضع العطور أثناء الصيام لهذا السبب.. علي جمعة يكشف عنه

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة

10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم الباقي من الشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ