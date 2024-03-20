الوادي الجديد.. توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بقرى المحافظة

قال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم توزيع عدد ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من جمعية الأورمان وشركة we للاتصالات، لـ ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة، مُوجهًا الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء، وقرى الشركة (٨) و(١٧) و(٥٥) بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



من ناحية اخري شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية بالخارجة ومركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور أبناء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت حرص المحافظة على مشاركة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال بشهر رمضان المبارك في تقليد سنوي تسوده أجواء البهجة والتقارب، مؤكدةً أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعرف على مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الشكر لأسرهم للرعاية والجهد المبذول لتنمية قدرات ومهارات أبنائهم.