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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفض التسرع في ملف «السعيد».. ويبحث عن ضم لاعب بيراميدز

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف عبدالله السعيد لاعب وسط الزمالك لم يُحسم بعد، ولم يعد اللاعب من الأولويات داخل النادي للنزول بمعدل الأعمار.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك لا يريد التسرع في ملف عبدالله السعيد، ويرى أنه من الممكن البحث عن لاعب آخر بنفس المقابل المالي ولكن في سن صغيرة يستطيع إفادة الفريق لعدة سنوات.

وأضاف: محمود صابر لاعب فريق بيراميدز من ضمن العناصر المرشحة للانتقال للزمالك، واللاعب لا يُمانع مطلقا ويرحب بالانضمام للزمالك، لكن بيراميدز بالتأكيد سيطلب مبالغ مالية كبيرة.

وأشار إلى أن الزمالك مهتم بضم زلاكة وبوبو أيضًا، كما أن مصطفى فتحي رحب بالعودة للزمالك لكن عقده لازال ساريا مع بيراميدز، وهناك صعوبة كبيرة في الموافقة على رحيله من الفريق السماوي كونه لاعبًا أساسيًا ومن العناصر المؤثرة.

الزمالك عبدالله السعيد بيراميدز محمود صابر زلاكة

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