ضبط 70 ألف صاروخ ألعاب نارية خلال حملة بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل حملة برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية بالإدارة ، للمرور على المحال التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 3164 جنح قسم أول العاشر من رمضان ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان لحيازته 5000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع.

كما تم تحرير المحضر رقم 3165 قسم اول العاشر من رمضان ضد صاحب مكتبه بالعاشر من رمضان لحيازته 45000 صاروخ والعاب نارية مختلفه الأحجام والأنواع وتحرير المحضر رقم 3166 جنح قسم اول العاشر من رمضان ضد صاحب كشك لبيع السجائر بالعاشر من رمضان لبيعه بأزيد من السعر الرسمى المقرر وتم التحفظ على 100علبة سجائر كما تمكنت الحملة من ضبط 20 ألف صاروخ مع الباعة الجائلين وتم إعدام المضبوطات بطريقه أمنه حفاظاً على حياة المواطنين.