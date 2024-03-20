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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوكتيل ممنوعات.. الأمن يضبط تجار مخدرات بالقاهرة | صور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كماضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (1,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته ( 1620 قرص مخدر لعقارى التامول والترامادول – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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