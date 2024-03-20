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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

شب بها حريق| النيابة الإدارية تعاين مصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان

صدى البلد

أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، عصر يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بهاحريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين، بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.


وقام المستشار الدكتور/ أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه السيد المستشار/ أحمد فتحي، ومعه كلًا من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير - وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاجالحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.

 

حيث تبين من المعاينة: أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة ٣٠٠متر للدور، وله مدخلينعبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفيحوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفياتوالمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.

 

كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَفي مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤٣٠ عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١٤٢ عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.


 وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفةلقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدويوالتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص،وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.


 كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمنوالسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاطبالأساس.

 

وقد تولت النيابة الإدارية بالإسماعيليةالقسم الثالث التحقيق، وقررت الآتي:


١) استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.

٢) تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارةمنشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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