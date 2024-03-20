أسيوط للموسيقى العربية تحيى ثالث ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر

شهدت ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، ثالث ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض كورال فرقة قصر ثقافة الطفل بقيادة الفنان حجاج أحمد وقدمت عددا من الأغانى منها "يالا بينا، نسم عليا الهوا، أنا عندى بغبغان، فقرة مدح سيدنا النبى للشيخ محمود أحمد".

في النشاط الأدبي عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي أدب الطود شارك بها الشاعر جمال الاقصرى رئيس النادى وألقى قصيدة "شجر الدوم"، الشاعر عبدالله مسعود شاعر الواو وألقى" الموال السباعى"، ناجى فؤاد القنسوانى" مابين قوسين، ما زال"، وليد الضوى" اعيدينى"، وأدار الأمسية الشاعر عادل دنقل، بالإضافة إلى أمسية شعرية قدمها بيت الشعر بالأقصر، كما قدمت فرقة نور الحبيب للانشاد الدينى العديد من المدائح.

وفى مقهى" يحيى طاهر عبدالله " تحدث الشاعر حسين القباحى عن العودة إلى الجذور عن الشاعر والمؤسس أحمد فؤاد جويلى وهو واحد من رواد الحركة الشعرية فى محافظة الأقصر وجنوب الصعيد وكان يكتب القصيدة الفصيحة وفق النسق التفعيلى، وبدأ نشر قصائده فى الصحف والمجلات المتخصصة فى مصر والوطن العربى منذ منتصف الثمانياتمن القرن الماضى وساهم فى تأسيس نادى الأدب بالأقصر، وشارك فى المؤتمرات والأنشطة الثقافية فى معظم أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "فضل الأم" سردتها عواطف مصطفى وقدمت خلالها شروحا حول قيمة الأم وضرورة الاهتمام بها، وعرض مسرح عرائس " الأمانة " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته ايمان صلاح، ونفذت ورش فنية متنوعة منها مجسمات بالفوم، رسم حر، ورشة تصميم فانوس رمضان بالخرز للمدربة مشيرة طلعت.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى العديد من الأغانى منها " الى رحاب اليثرب، رمضان جانا، لجل النبى، محمد يا رسول الله، أم النبى"، وعرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت غناء شعبى للفنان عمار حسان.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.