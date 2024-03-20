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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شيكارة أعلاف جائزة أفضل مشجع في دورة رمضانية بالمنوفية

صدى البلد

نظم عدد من شباب قرية البندارية بمركز تلا في محافظة المنوفية دورة رمضانية مع بدء شهر رمضان الكريم.

واعلن القائمون علي الدورة عن جوائز يومية للمشجعين وكان اغربها شيكارة اعلاف بط 18٪ تسمين.

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وأكد أحد القائمين علي الدورة الرمضانية، أن الجائزة كانت للمشجع المثالي وكانت عبارة عن شيكارة اعلاف بط والجوائز يومية للمشجعين وليس فقط مالية.

واضاف أن الجوائز مستمرة للفائزين من اللاعبين والجهاز الفني مع إعطاء الكاس للفريق الفائز في نهاية الدورة الرمضانية.

وتستمر الدورة علي مدار شهر رمضان الكريم بمشاركة أبناء القرية والقري المجاورة في تقليد سنوي حيث تقام علي ملعب بالقرية وسط حضور العشرات يوميا لمتابعة المباريات.

وجاءت الدورة للعام الثاني علي التوالي تحت شعار “ كرة قدم تجمعنا واخلاقنا ترفعنا”.

الدورة الرمضانية دورة رمضانية شهر رمضان الكريم محافظة المنوفية تلا

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