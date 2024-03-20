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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عام من من الحكم.. استقالة رئيس فيتنام من منصبه

رئيس فيتنام
رئيس فيتنام

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، ان الحزب الشيوعي قد قبل استقالة الرئيس فو فان ثونغ، في علامة على الاضطرابات السياسية التي يمكن أن تضر بثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.

قالت الحكومة في بيان إن ثونج انتهك قواعد الحزب، مضيفة أن هذه "أوجه القصور أثرت سلبا على الرأي العام، مما أثر على سمعة الحزب والدولة وهو شخصيا".

ووافقت لجنة الحزب المركزية، وهي هيئة عليا لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثونج بعد حوالي عام من انتخابه.

يلعب الرئيس دورا احتفاليا إلى حد كبير ولكنه واحد من أفضل أربعة مناصب سياسية في دولة جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع اجتماع اللجنة جلسة استثنائية للبرلمان الفيتنامي المقرر عقدها يوم الخميس، كي يؤكد النواب قرارات الحزب.

واستقال ثونج، البالغ من العمر 53 عاما، بعد أيام من إعلان الشرطة الفيتنامية اعتقال رئيس سابق لمقاطعة كوانج نجاي في وسط فيتنام بتهمة الفساد المزعوم قبل عقد من الزمان، والذي خدم بينما كان ثونج رئيس الحزب هناك.

وكان أيضا مسؤولا كبيرا في الحزب في المركز الاقتصادي لمدينة هو تشي مينه، التي هزتها عملية احتيال مالية طويلة الأمد بمليارات الدولارات، والتي تجري حاليا محاكمة كبيرة لها.ح

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