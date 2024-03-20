ليفربول يبدأ رحلة البحث عن بديل للمدرب يورجن كلوب

يسعى نادي ليفربول الانجليزي لتعيين مدير فني جديد للنادي خلفا للمدرب يورجن كلوب، بينما أكمل ليفربول خطوة تعيين مدير رياضي جديد للنادي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، عين ليفربول، مدير الانتقالات السابق في بورنموث ريتشارد هيوز كمدير رياضي، وستكون مهمة المدير الجديد، العثور على خليفة لكلوب الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.



وكان هيوز على رادار ليفربول ليحل مكان المدير الرياضي يورج شمادتكه، وساهم في تعيينه رسميا تولي مايكل إدواردز منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.

وستكون مهمة هيوز الأولى، هي تعيين خليفة كلوب، علما بأن تشابي ألونسو المرشح الأوفر حظا، إلى جانب مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم.

وسيتطلع هيوز أيضا إلى فتح محادثات تجديد العقود مع محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم المقبل.

وحسم اليونايتد بطاقة تأهله إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي في الشوط الإضافي الثاني، بهدف قاتل عن طريق الإيفواري عماد ديالو في الدقيقة 120. وفور إطلاق صافرة نهاية المباراة، تعمد أحد مشجعي مانشستر يونايتد استفزاز محمد صلاح ولاعبي ليفربول.

وأظهر مقطع فيديو أحد مشجعي مانشستر يونايتد باستفزاز محمد صلاح نجم ليفربول بعد مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقام المشجع بالتقاط مقطع فيديو بهاتفه لمحمد صلاح ولاعبي ليفربول لحظة قيامهم من مقاعد البدلاء ومغادرة الملعب، وسط ترديد بعض العبارات الاستفزازية وهو يضحك.

وأحرز صلاح هدفًا من الأهداف الـ3 لليفربول في المباراة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعد أبرز الضحايا المفضلين لمحمد صلاح بعدما تمكن النجم المصري من زيارة شباكه بـ13 هدفًا.