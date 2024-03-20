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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلنا واحد.. الشرطة تواصل توزيع الهدايا على المواطنين فى شهر الخير |صور

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية تنظيم القوافل الإنسانية لتوزيع المساعدات العينية التي تشمل "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجا لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (الدقهلية – المنيا – شمال سيناء – جنوب سيناء)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. 

كما يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

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الأسر الأكثر احتياجا الحماية الاجتماعية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المساعدات العينية المشاركة المجتمعية توزيع المساعدات توفير حياة كريمة

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