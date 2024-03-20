أستاذ اقتصاد: التعاون الدولي نجحت في إدارة التمويلات الميسرة.. وكفاءة الإنفاق ضرورية|فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن التمويلات التنموية لها دور مؤثر على الاقتصاد المصري، وذلك بناءً على مدى تعظيم استغلال هذه الموارد لصالح الأهداف.

وأضافت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأبحاث العلمية التي تم إجراؤها لقياس أهمية هذه التمويلات خلصت إلى أن كفاءة التمويل تقاس بكفاءة الإنفاق، ووصول التمويلات إلى الجهات المستحقة، بالاضافة إلى أن هذه التمويلات تكون بفوائد مخفضة، ويحتوي جزء منها على منح لا ترد، و حققت وزارة التعاون الدولي نجاحا كبيرا في طريقة سداد التمويلات بفوائدها، وتفادي تقلبات سعر الصرف، خاصة أنها تدخل إلى خزينة الدولة بالدولار وترد بالدولار.

وأكدت أستاذ الاقتصاد أهمية الاعتدال في طلب التمويلات الميسرة لأنها تشكل جزءا من الدين الخارجي، حتى لا تؤثر سلبا على الموارد الأساسية للبلاد، ومن ثم تؤثر على أداء الاقتصاد ككل.



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